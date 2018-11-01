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Real Madrid'den Pochettino'ya çılgın teklif!

Real Madrid'den Pochettino'ya çılgın teklif!

Eflatun-Beyazlılar, Tottenham'da 9.5 milyon Euro yıllık kazanan Arjantinli teknik adama iki katı teklif sunarak, 20 milyon Euro'yla baştan çıkarmaya hazırlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 09:34 - Güncelleme: 01-11-2018 09:34

Julen Lopetegui ile kâbus gibi bir dönem geçiren ve 5-1 sona eren El Clasico'nun ardından İspanyol teknik adamın görevine son veren Real Madrid, geçici olarak B Takımı'nı çalıştıran Santiago Solari'yi göreve getirdi.

Eflatun-Beyazlılar'da uzun vadeli düşünülen isimse, şu anda Tottenham'ı çalıştıran Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino...

ÇILGIN TEKLİF
The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Real Madrid, Pochettino'yu takımın başına geçirmek için, Arjantinli çalıştırıcının aklını başından alacak bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

4.5 yıldır Londra ekibinde menajerlik görevini sürdüren 46 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz mayıs ayında yıllık 9.5 milyon Euro tekabül eden 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atarak, kontratını 2023 yılına kadar uzatmıştı..

Real Madrid'in ise, Pochettino'ya yıllık 20 milyon Euro'luk bir maaş teklifi sunması bekleniyor.

Arjantinli teknik adamın Real Madrid'de çalışmaya sıcak bakmasına karşın, sezon sonundan önce Tottenham cephesinin bu ayrılığa kesinlike onay vermeyeceği konuşuluyor.

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