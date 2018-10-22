Real Madrid'de Guti bombası!

Son 6 maçta 5 yenilgi 1 beraberlik alıp sadece 1 gol atabilen Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine bu hafta içinde son verilmesi bekleniyor. İspanyol AS gazetesi ise Lopetegui'nin yerine sürpriz bir isim ortaya attı.

Son 6 maçta 5 yenilgi 1 beraberlik alıp sadece 1 gol atabilen Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine bu hafta içinde son verilmesi bekleniyor. İspanyol AS gazetesi ise Lopetegui'nin yerine sürpriz bir isim ortaya attı.

ZINEDINE ZIDANE ÖRNEĞİ

Zinedine Zidane gibi Real Madrid altyapısında çalışan ve U19 Takımını şampiyon yapan Guti bu sezon başında Beşiktaş'a gelmişti. Guti'nin tıpkı Zidane gibi Florentino Perez projesi olarak A Takımın başına getirilebileceği konuşuluyor.

SOLARI DE ADAYLAR ARASINDA

Florentino Perez'in önünde Conte ve Michael Laudrup isimleri de var. Ayrıca şu anda Real MadridCastilla'yı çalıştıran bir başka eski Real Madridli futbolcu, Arjantinli Santiago Solari de adaylar arasında. Fakat Perez'in İspanyol hocadan yana olduğu düşünüyoru.

GUTI ARTIK 'A TAKIM' İSTİYOR

Guti de geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Aceleci olmamak lazım. Şu anki durumumdan memnunum. Futbolda ne olacağını bilmezsiniz. Burada kalacağım ya da gideceğim diyemem ama önceliğim şimdilik burada olmak. Gelişimime devam etmek ve mümkün oldukça kısa süre içerisinde bir takımın başına geçebilmek için Real Madrid'den ayrıldım ve Türkiye'ye doğru adım attım." şeklinde konuşmuştu.