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Real Madrid'de Guti bombası!

Real Madrid'de Guti bombası!

La Liga'da kötü sonuçlar alan Real Madrid'de Lopetegui'nin koltuğu sallanırken İspanyol hocanın yerine adı geçen isimlerin başında Guti geliyor.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 09:18 - Güncelleme: 22-10-2018 09:18

Son 6 maçta 5 yenilgi 1 beraberlik alıp sadece 1 gol atabilen Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine bu hafta içinde son verilmesi bekleniyor. İspanyol AS gazetesi ise Lopetegui'nin yerine sürpriz bir isim ortaya attı.

Son 6 maçta 5 yenilgi 1 beraberlik alıp sadece 1 gol atabilen Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine bu hafta içinde son verilmesi bekleniyor. İspanyol AS gazetesi ise Lopetegui'nin yerine sürpriz bir isim ortaya attı.

ZINEDINE ZIDANE ÖRNEĞİ
Zinedine Zidane gibi Real Madrid altyapısında çalışan ve U19 Takımını şampiyon yapan Guti bu sezon başında Beşiktaş'a gelmişti. Guti'nin tıpkı Zidane gibi Florentino Perez projesi olarak A Takımın başına getirilebileceği konuşuluyor.

SOLARI DE ADAYLAR ARASINDA 
Florentino Perez'in önünde Conte ve Michael Laudrup isimleri de var. Ayrıca şu anda Real MadridCastilla'yı çalıştıran bir başka eski Real Madridli futbolcu, Arjantinli Santiago Solari de adaylar arasında. Fakat Perez'in İspanyol hocadan yana olduğu düşünüyoru.

GUTI ARTIK 'A TAKIM' İSTİYOR
Guti de geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Aceleci olmamak lazım. Şu anki durumumdan memnunum. Futbolda ne olacağını bilmezsiniz. Burada kalacağım ya da gideceğim diyemem ama önceliğim şimdilik burada olmak. Gelişimime devam etmek ve mümkün oldukça kısa süre içerisinde bir takımın başına geçebilmek için Real Madrid'den ayrıldım ve Türkiye'ye doğru adım attım." şeklinde konuşmuştu.

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