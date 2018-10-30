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Real Madrid'de deprem! Yollar resmen ayrıldı

Real Madrid'de deprem! Yollar resmen ayrıldı

Real Madrid Futbol Kulübü, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 08:51 - Güncelleme: 30-10-2018 08:51

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, üst üste alınan kötü sonuçların ardından menajer Julen Lopetegui'nin görevine son verdi.

Resmi siteden yapılan açıklamaya göre bugün bir toplantı düzenleyen Real Madrid yönetimi, Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini duyurdu.

GEÇİCİ MENAJER SOLARİ
Açıklamada kulübün oyuncu kalitesi ile teknik ekip kalitesinde büyük fark olduğu vurgulanırken, Real Madrid'in B takımı olan Castilla'nın başında olan Santiago Solari'nin ise geçici menajerliğe getirildiği belirtildi.

BARÇA'DAN FARK YEDİ
Son olarak El Clasico'da Barcelona'ya 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan eflatun beyazlılar, son 5 lig maçında tek puan alıp 4 mağlubiyet yaşamıştı.

2 GÜN KALA KOVULMUŞTU
Lopetegui, 2018 Dünya Kupası öncesinde İspanya Milli Takımı'nı çalıştırdığı sırada Real Madrid ile anlaştığının açıklanması üzerine İspanya Futbol Federasyonu tarafından turnuvaya 2 gün kala kovulmuştu.

EN BÜYÜK ADAY CONTE
Madrid ekibinde teknik direktörlük koltuğunun en büyük adayı olarak son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve sezon başından bu yana boşta olan İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin ismi geçiyor.

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