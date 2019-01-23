Real Madrid transferde yılın bombasını patlatıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard, yol ayrımında. İspanyol ekibinin aylardır gündemde olan Eden Hazard ile ön anlaşma yaptığı iddia edildi. Diario Sport'un haberine göre, Real Madrid Hazard ile ön anlaşma imzaladı.

Hazard bu sezon Premier Lig'de Chelsea formasıyla 22 maçta 10 gol atarken, 10 asist yaptı. Belçikalı yıldız tüm kulvarlarda ise 28 maçta 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.