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Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş (86), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 11:11 - Güncelleme: 02-02-2019 11:11

Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakımı ünitesinde solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, bugün saat 08.20'de yaşamını yitirdi.

Aydın Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl, annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından, "Annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik" şeklinde duyurdu.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012 tarihinde yaşamını yitirmişti.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Şakir Soylu 02 Şubat 2019 12:21 Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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