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Raporu savcılara gönderdi FETÖ hedefe koydu

Raporu savcılara gönderdi FETÖ hedefe koydu

15 Temmuz gazisi TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, "FETÖ hakkında hazırladığım raporu savcılara gönderdim. FETÖ, bu rapora çok bozuldu ve beni hedef haline getirdi. Televizyon kanallarında ve gazetelerinde beni hedef haline koydu" dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 15:28 - Güncelleme: 27-10-2018 15:28

15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'yu ziyaret etti.

Ziyarette, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da bulundu. Emniyet Müdürlüğüne gelişinde polislerle selamlaşan Aslan, meslektaşlarına başarılar diledi.

Vali Haktankaçmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, Turgut Aslan'la daha önce birlikte çalıştıklarını belirterek, 15 Temmuz'da ülkenin uçurumun kenarından döndüğünü söyledi.

Uçurumun kenarından Turgut Aslan gibi kahramanların sayesinde dönüldüğünü vurgulayan Haktankaçmaz, "O gece aldığım en üzücü haberdi. Hayatta olduğunu öğrenince de bir o kadar sevinmiştim. Ben kendisinin şahsında 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bir Türk vatandaşı olarak Turgut Bey'e de ülkeyi uçurumun kenarından aldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim acil şifalar versin." diye konuştu.

Turgut Aslan da daha önce FETÖ ile ilgili arkadaşlarıyla bir rapor hazırladıklarını ve mahkemeye verdiklerini anlatarak, mahkemenin raporu onayladığını dile getirdi.

Mahkemenin, raporu daha sonra Yargıtay'a gönderdiğini ve orada da onaylandığını aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"FETÖ hakkında hazırladığım raporu savcılara gönderdim. FETÖ, bu rapora çok bozuldu ve beni hedef haline getirdi. Televizyon kanallarında ve gazetelerinde beni hedef haline koydu. Bana davalar açtılar. Kiminden beraat ettim, kiminde de mahkeme yargılanmasına yer yok kararı verdi. Ben 5 kez beyin ameliyatı oldum ve 5 ay yoğun bakımda kaldım. Uyandığımda, 'bu ülkede demokrasi var mı, FETÖ başarılı oldu mu? FETÖ başarılı olduysa demokrasi, halk ve bizler kaybettik, eğer başarılı olamamışsa demokrasi ve halk kazandı' demişim. İyi ki FETÖ kazanmadı." 

Emniyet Müdürü Çorumlu ise Turgut Aslan'ın yüreği ve kalbi vatan için atan bir ağabeyleri olduğunu, kendisinden çok şey öğrendiklerini ifade etti.

Haktankaçmaz, Saygılı ve Çorumlu, Aslan'a çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak : AA

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