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Raporlu hastalar için Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama

Raporlu hastalar için Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama

Hasta eşi için ilaç yazdırmaya çalışırken doktorla tartışan, polislerin ters kelepçe ve biber gazlı müdahalesi sonrası vefat eden 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümü sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, raporlu hastalar için düzenleme yapılacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 09:46 - Güncelleme: 31-07-2018 09:46

Sağlık ocağına eşi için ilaç yazdırmak için giden 82 yaşındaki Yusuf Topal, doktorun şikayeti üzerine polis tarafından sert bir müdahaleyle gözaltına alınırken fenalık geçirip hayatını kaybetmişti. Topal'ın vefatının 'kendisini derinden üzdüğünü' söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, raporlu hastaların ilaca ulaşımını kolaylaştıracak bir düzenleme yapacaklarını açıkladı.

Bakan Koca Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı:

“Özellikle raporlu hastalarla ilgili süreci yeniden ele alıp vatandaşımızın, hastamızın ilaca erişimini kolaylaştıracak bir düzenleme yapalım istiyoruz. Bu konudaki sorunları biliyoruz. Çözmek için paydaşlarla birlikte gayret içindeyiz. Önümüzdeki günlerde de bu konularla ilgili daha net ifadeler kullanmak mümkün olabilir. Soruşturma devam ettiği için detaya girmem doğru olmaz.” 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Bu doktor dönmesin 31 Temmuz 2018 09:53 Birilerinin canı yandıktan sonra yapılan düzenleme, Raporlu ilaç kullanıyor benim eşim bu rapor doktorun pc ekranındada eczanenenin ekranında görünüyor, ayrıca daha evvel yazılan tüm ilaçlarda sistemde doktor tarafından görülebiliyor. Bu dedemiz için beyaz kod veren doktor mesleğe alınmamalıdır.

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Fahrettin Koca
FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Sağlık Bakanı olan Dr. Fahrettin Koca kimdir aslen nereli? Medipol Hastaneleri'nin sahibi olan Fahrettin Koca, Erdoğan ailesinin de doktoru işte yaşam biyografisi:  Fahrettin Koca aslen Konyalı. İngilizce bilen Fahrettin Koca, evli ve dört

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