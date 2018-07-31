Raporlu hastalar için Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama

Sağlık ocağına eşi için ilaç yazdırmak için giden 82 yaşındaki Yusuf Topal, doktorun şikayeti üzerine polis tarafından sert bir müdahaleyle gözaltına alınırken fenalık geçirip hayatını kaybetmişti. Topal'ın vefatının 'kendisini derinden üzdüğünü' söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, raporlu hastaların ilaca ulaşımını kolaylaştıracak bir düzenleme yapacaklarını açıkladı.
Bakan Koca Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı:
“Özellikle raporlu hastalarla ilgili süreci yeniden ele alıp vatandaşımızın, hastamızın ilaca erişimini kolaylaştıracak bir düzenleme yapalım istiyoruz. Bu konudaki sorunları biliyoruz. Çözmek için paydaşlarla birlikte gayret içindeyiz. Önümüzdeki günlerde de bu konularla ilgili daha net ifadeler kullanmak mümkün olabilir. Soruşturma devam ettiği için detaya girmem doğru olmaz.”
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