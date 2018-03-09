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Rapor yayınlandı: 150 bin kişi takip ediliyor!

Rapor yayınlandı: 150 bin kişi takip ediliyor!

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 Ocak ayında, 2017'nin aynı ayına göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 151,1 bin kişi oldu.

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Eklenme Tarihi: 09-03-2018 17:44 - Güncelleme: 09-03-2018 17:44

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ocak 2018 Raporuna göre; Ocak ayında, bireysel kredi kartı borcu dolayısıyla 82.6 bin kişi yasal takibe girerken, bir önceki Ocak ayında 96 bin olan kişi sayısı yüzde 14 düştü.

Rapora göre, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 20 artışla 89.2 bin kişi oldu.

Rapora göre, kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe girenlerin sayısı, geçen yılın Ocak ayına göre düşerken; bireysel kredi borcu dolayısıyla yasal takibe girenlerin sayısı arttı ve yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısında önemli bir değişme gerçekleşmediği gözlemlendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kundemacı 09 Mart 2018 20:39 Bu sayı ülkede insanların ne kadar ve lüks yaşandığının göstergesidir. Aslında ülke nüfusunun yarısı takip altında gerekir.

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