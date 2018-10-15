Ramin Nazir kimdir aslen nereli Çukur'un Lal Fındık'ı aslında...

Çukur'da oynayan Lal Fındık gerçek ismi ne soruları bugün Çukur dizisindeki aksiyon ve kavga sahnelerini izleyenlerin merak konusu oldu. Çukur dizisine transfer olan Lal Fındık karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Ramin Nazir. Birçok kişi Ramin Nazır'ı ilk olarak Çukur dizisinde Lal Fındık karakteri ile tanısa da aslında Ramin Nazir 7 Kocalı Hürmüz filmi, Artiz Mektebi programı ve Acatip Tipler'de rol aldı. Ama Ramin Nazır'ın yıldızı Çukur dizisindeki Lal Fındık rolü ile parladı. Peki Ramin Nazir aslen nereli, kimdir, evli midir? İşte Çukur'un Lal Fındık'ı Ramin Nazir hakkında merak edilenler...

Peki Lal Fındık Çukur dizisinde hangi karakter: Lal Fındık Karakuzular’ın evden sorumlu bakanı. Aynı zamanda Saadet’e göz kulak olur. İçinde bir yerlerde acıma duygusu hala vardır. Belki Karakuzular’ın adamıdır ama hala vicdanını kaybetmemiş, Saadet’e acımakta ve yardım etmektedir.

RAMİN NAZIR KİMDİR: Ekran önünde pek görünmese de aslında Ramin Nazır tiyatro kökenli bir oyuncu. Aslen Bakü doğumlu olup İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul'da çeşitli tiyatro oyunlarında ve Acayip Tipler programında rol aldı.

Ramin Nezir tiyatro oyuncusu olup son rol aldığı oyunlar Artiz Mektebi ve 7 Kocalı Hürmüz'dür

ÇUKUR 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK: Çukur 38. Bölüm 2. Fragmanı Yayında! Cumali ve Vartolu arasındaki gerilimin giderek arttığı, Cumali’nin Vartolu ve Medet’i suçladığı aksiyon dolu tanıtımda heyecan hız kesmiyor. Ersoy, Ayşe ve Saadet konusunda Karakuzuları uyarırken, Lal Fındık’ın bıçaklı dövüş sahneleri dikkat çekiyor. Ortaya çıkan kişinin, “Bu işi yaparsanız borcunuz silinecek ve ağabeyiniz bırakılacak!”sözleri yeni bir tehlikenin sinyallerini verirken, rehin alınan Cumali’ye neler olacağı merakla bekleniyor.