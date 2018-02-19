Rambo öldü mü Sylvester Stallone son görüntüsü şoke etti

Rambo serisi ile tanınan dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sylvester Stallone'nun öldüğü haberi bir anda yayıldı ve tüm dünyayı şaşkınlığıa uğrattı. Daha önce öldüğüne dair birçok haber çıkan Sylvester Stallone'nun bu kez sağlık durumuna dair net bir açıklama yapılmadı. Peki Rambo Sylvester Stallone öldü mü?
SON HALİ ŞOKE ETTİ; Rocky’nin hikayesine devam eden Creed’in çekimleri devam ederken, sosyal medyadan yayılan bu haber ortalığı bir anda karıştırdı. Bu haber sinemaseverleri çok üzerken, söylentinin kaynağının bir Facebook sayfası olduğu tespit edildi. 15 saat önce paylaşılan "Sylvester Stallone öldü" postu kısa sürede 335 binden fazla kez paylaşıldı.
Haberin kaynağının ne olduğunu bilinmeden yapılan paylaşımlar infial yarattı. Özellikle Creed filmi için kanser rolünü oynayan Sylvester Stallone'un Rocky karakterinin hasta görünümlü fotoğraflarını kullanan sayfa, ünlü aktörün prostat kanserinden öldüğünü iddia etti. Bu görüntüler iddiaları kuvvetlendirdi.
Rocky serisi filmleriyle milyonlarca insanın gönlünü kazanmış olan dünyaca ünlü yıldızın sağlık durumu ile ilgili bilgi olmaması söylentinin daha da hızlı yayılmasına sebep oluyor. 2016'da da ünlü ismin öldüğüne dair iddialar yayılmıştı. Sevenleri yine de Stallone’nin sağlık durumu ile ilgili açıklama bekliyor…
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