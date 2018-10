Ramazan Taşaltın Erdoğan sözleri ne farzı ayın ne demek?

Ramazan Taşaltın kimdir, Erdoğan için ne dedi nereli, evli mi eşi kim soruları Erdoğan hakkındaki son açıklamalarından sonra merak konusu oldu. Harran Üniversitesi rektörü olan Ramazan Taşaltı katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilginç sözler söylemi ve dikkatleri üzerine çekmişti. Peki Ramazan Taşaltın Erdoğan hakkında ne dedi?

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın, katıldığı bir programda Cumhurbaşlanı Erdoğan için "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı olduğu için Erdoğan’a itaat ettiğini söyleyen Taşaltın, “ama yanlışları da bir şekilde dile getirmek gerekiyor.” dedi. Peki Ramazan Taşaltın kimdir? İşte detaylar...

FARZI AYIN NE DEMEK: Farz-ı ayn: Mükellef olan her müslümanın bizzat kendisinin yapması gereken farzdır. Her müslümanın yapması ve sakınması emredilen dinin hükümlerini öğrenmesi farz-ı ayn’dır.

RAMAZAN TAŞALTIN ERDOĞAN İÇİN NE DEDİ: Oda TV'nin haberine göre, Program sunucusu Fatin Dağıstanlı’nın yönelttiği “Erdoğan yalnız mı” sorusuna , “Elbette yalnız. FETÖ ile mücadele ederken de yalnızdı”cevabını veren Taşaltın, “İslami olarak şu anda Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayn’dir karşı gelmek de harpten kaçmak manasında haramdır.” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı olduğu için Erdoğan’a itaat ettiğini söyleyen Taşaltın, “ama yanlışları da bir şekilde dile getirmek gerekiyor.” dedi. Kaynak Yeniçağ: Rektör Taşaltın: Erdoğan'a itaat etmek farz, karşı çıkmak haramdır

SON SIRADAN REKTÖR OLDU: 2015 yılında Erdoğan tarafından yapılan rektör seçimlerinde Ramazan Taşaltın 58 oy ile seçimde 5. sırada yer alarak Harran Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Taşaltın, Yüksek Öğretim Kurumu'nun ( YÖK ), Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu 3 isim arasında son sırada yar alıyordu. Harran Üniversitesi'nde yapılan rektörlük seçimlerinde ilk beşe giren adayların aldığı oy oranları şu şekildeydi:1. Prof. Dr. Mehmet İriadam: 962. Prof. Dr. Gürbüz Aksoy: 673. Prof. Dr. Abuzer Pınar: 674. Prof. Dr. Abdullah Ekinci: 625. Prof. Dr. Ramazan Taşaltın: 58

RAMAZAN TAŞALTIN KİMDİR: Doktora The University of Bath Faculty of Engineering March 1992, UKYüksek Lisans The University of Sussex Engineering and Applied Science. April 1987, UKYüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi,Kontrol ve Bilgisayar Bölümü 1985Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi,Elektronik ve Haberleşme Bölümü 1982Deneyimler Prof. Dr Harran Üniversitesi Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Bölümü 2010, TürkiyeProf. Dr Qasem University Electrical and Electronics Engineering Department 2009 -2010, Saudi ArabiaDoç. Dr. Qasem University Electrical and Electronics Engineering Department 2006 -2009, Saudi ArabiaDoç. Dr. King Abdulaziz University Electrical and Computer Engineering Department 2002-2006, Saudi ArabiaDoç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 1994-2002Yrd. Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 1992-1994Araştırma Alanları -Görüntü işleme -Yüz tanımlama ( Face Recognition) -Ses tanıma (Speech recognition) - Akıllı ölçme sistemleri - Yapay sinir ağları - Bulanık mantık sistemleri - Gürbüz (Robust) Kontrol SistemleriDanışmanlıklar TÜBİTAK 2014-... Yüksek elektromanyetik gürültülü orttamlarda roketlerin hedef bulma algoritmalarının iyileştirilmesi.Istanbul Metrosu (1997-1998) Merkezi uyarlamalı trafik sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesiTÜBİTAK 1995-1997 Savaş uçakları için akıllı bir manevra tasarımı geliştirilmesi Endustriel Firmalar için diğer danışmanlıklar: Pnömatik kontrol sistemleri, gerçek zamanlı bilgisayar kontrol sistemleri,Ölçme sistemleri. Proje Yöneticisi Düzensiz hava akışına maruz uçak kanadı için kontrolör tasarımı.

Destekleyici: Devlet Planlama Teşkilatı 1994-1997Kalabalık bir ortamda, insan İzleme Sistemi Geliştirilmesi. Destekleyici: King Abdulaziz Üniversity (Saudi Arabia) , Scientific Research Council. 2004-2006Tünel Kirliliğinin Kontrolu ve Tünel Güvenlik Sisteminin Geliştirilmesi Destekleyici: King Abdulaziz University (Saudi Arabia) , Scientific Research Council. 2006-2009Ödüller (1985-1992) Milli Eğitim Bakanlığı Yurt dışı Master ve Doktora bursu(1977) Universite Giriş Sınavı 660.000 arasında 53.üncü.(1977-1981) TUBITAK Lisans Egitim BursuAkademik Aktiviteler ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.) Department Leader Qaseem Üniversity 2007-2010Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Lab. Sorumlusu İ.T.Ü. 1996-1998Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Uçak bölüm başkan yardımcısı İ.T.Ü. 1996-1998Yönettiği Doktora Tezler-Ms.C:Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Sistemler Tabanlı Uçuş Kontrol Sistemleri Tasarımı.Aydoğan Savran. (İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000)Cok düzeyli eşikleme yöntemlerinin değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Sezgin (İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001)Genetik Algoritma ile Optimum PID Parametrelerinin Hesabı. Ali Moumin, İstanbul Teknik Üniversitesi.1995Uçak Manevrasının Ters Kinematik Problem Olarak analizi, Alpaslan Menevşe, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997.Uçagın Boyuna Hareketinin boyuna Analizi,Rahmi Aykan, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997.Stewarth Platformu için ters kinematik Çözümler, Hüseyin Salih, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999.Kararlılık Türevlerinin Deneysel olarak hesaplanması, Murat Özkırşehirli, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.Yapay Sinir Ağı ve nesneye yönelik yazılım kullanarak DC motor Kontrolu. Ufuk Bekci, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.Kalman Filtre ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Hedef Izleme Algoritması Tasarımı. Tarkan Sancaktar, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.