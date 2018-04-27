Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 7,2 lira oldu. Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pide 2 liradan satılacak" dedi.

İŞTE ÜÇ BÜYÜK İLİN PİDE FİYATLARI

Fırıncılar Federasyonu, Ankara ve İstanbul'da 275 gram pidenin 2 liradan satılacağını açıkladı. Geçen yıl Ankara'da 300 gram pidenin fiyatı 2 liraydı. İzmirde ise 350 gram Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak.