Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 7,2 lira oldu. Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pide 2 liradan satılacak" dedi.
İŞTE ÜÇ BÜYÜK İLİN PİDE FİYATLARI
Fırıncılar Federasyonu, Ankara ve İstanbul'da 275 gram pidenin 2 liradan satılacağını açıkladı. Geçen yıl Ankara'da 300 gram pidenin fiyatı 2 liraydı. İzmirde ise 350 gram Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak.
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