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Ramazan ne zaman başlıyor seçim bayramı mı denk geliyor?

Ramazan ne zaman başlıyor seçim bayramı mı denk geliyor?

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, seçimler bayrama mı denk geliyor soruları vatandaşların kafasını karıştırdı. Türkiye 24 Haziran Pazar günü genel seçimler için sandık başına gidecek. Ramazan bayramı ise 2018 yılında 15 Haziran cuma günü başlıyor. 17 Haziran pazar günü bitiyor. Genel seçimler ise bayramdan 1 hafta sonra 24 Haziran'da yapılacak. Yani seçimler ile bayram arasında 7 gün var.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 12:13 - Güncelleme: 19-04-2018 12:13

Ramazan Bayramı ne zaman seçime mi denk geliyor soruları kafaları karıştırdı. Bu sene 24 Haziran Pazar günü Türkiye genel seçimler için sandık başına gidecek. 2018 yılında Ramazan Bayramı ise 15 Haziran Cuma günü başlıyor. 17 Haziran Pazar günü sona eriyor. Yani Ramazan bayramı genel seçimlere denk gelmiyor fakat arada 1 haftalık kısa bir süre var.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR: Ramazan’ın 1. günü 16 Mayıs 2018’e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. 15 Haziran ise Ramazan Bayramının birinci günü. 17 Haziran Ramazan Bayramı’nın son günüdür.

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve üç gün sürecek.

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50'ye ulaşamazsa en çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacak. Yasaya göre ikinci tur seçimler ilk tur oylamaların yapıldığı tarihi izleyen ikinci pazar günü yapılır. Bu hesaba göre 24 Haziran 2018'de yapılacak ilk turda yüzde 50'ye ulaşamazsa ikinci tur oylamalar 8 Temmuz 2018'de yapılacak. İkinci turda da en yüksek oyu alan isim 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçecek.

RAMAZAN NEDEN ÖNEMLİ:  3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN AYI GÜNLÜK FİDYE MİKTARI AÇIKLANDI: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı en alt sınır fidye ve fitre miktarını günlük 19 TL olarak belirledi. Geçen yıl bu miktar, 16 TL olarak açıklanmıştı.

Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven,'oruç fidyesi' ve fitrenin yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlayan mali bir ibadet olarak değerlendirildiğini belirtti. Müftü Şahin Güven, bu yıl 16 Mayıs’ta başlayacak Ramazan ayında zorunlu olarak oruç tutamayanların günlük oruç fidyesi bedelinin 19 TL olduğunu bildirdi.


 

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