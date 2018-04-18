Ramazan bayramı ne zaman 2018 kaç gün tatil olacak?

2018 Ramazan bayramı ne zaman, 2018 yılı şeker bayramı ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak soruları şimdiden merak edilmeye başladı.

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Oruçların tutulacağı ve fitrelerin verileceği 2018 Ramazan ayı bu sene 16 Mayıs tarihinde başlayacak. 14 Haziran Ramazan Bayramının ilk günü olup, 17 Haziran ise bayramın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR: Ramazan’ın 1. günü 16 Mayıs 2018’e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. 15 Haziran ise Ramazan Bayramının birinci günü. 17 Haziran Ramazan Bayramı’nın son günüdür.

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve üç gün sürecek

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN AYI’NIIN ÖNEMİ: 3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.