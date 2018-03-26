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Ramazan Bayramı ne zaman 2018 kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman 2018 kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayramı 2018 ne zaman, hangi güne denk geliyor ve kaç gün tatil olacak soruları mera konusu oldu. Ramazan’ın 1. günü 16 Mayıs 2018’e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. 15 Haziran ise Ramazan Bayramının birinci günü. 17 Haziran Ramazan Bayramı’nın son günüdür. Yani Ramazan Bayramı'nda tatil hayali kuranlara kötü haber. Bu sene ramazan bayramının 2. ve 3. günü haftasonuna denk gelecek.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 11:10 - Güncelleme: 26-03-2018 11:10

2018 Ramazan bayramı ne zaman, şeker bayramı ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak soruları şimdiden merak edilmeye başladı.

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Oruçların tutulacağı ve fitrelerin verileceği 2018 Ramazan ayı bu sene 16 Mayıs tarihinde başlayacak. 14 Haziran Ramazan Bayramının ilk günü olup, 17 Haziran ise bayramın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR: Ramazan’ın 1. günü 16 Mayıs 2018’e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. 15 Haziran ise Ramazan Bayramının birinci günü. 17 Haziran Ramazan Bayramı’nın son günüdür.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR: Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren üç aylar 2018 yılının hangi ayında başlayacak sorusu da merak ediliyor. Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 2018 Yılı Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe gününe, 13 Nisan 2018 Pazar gününe ise Miraç Kandili denk gelmektedir. Şaban Ayı 17 Nisan 2018 Salı günüdür. Şaban Ayı içerisinde bulunan Berat Kandili ise 30 Mayıs 2018 Pazartesi günüdür. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü ise Ramazan Ayı'nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi'dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.

2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin gözüküyor;

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

Bayram tatili pazartesi gününe denk gelecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

Bayram cumartesi günü kutlanacak. İlaveten bir tatil yapılmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı tatili 15 Haziran cuma günü başlayacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

Bayram pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

Bayram perşembe günü kutlanacak. Cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapmış olacaklar.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

Bayram pazartesi günü kutlanacak. Haftasonu ile birlikte üç gün tatil yapılmış olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • deniz 26 Mart 2018 11:27 Ramazan ayini cok seviyorum tum islam aleminin ramazan ayini simdiden kutlarim

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