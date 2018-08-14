Ralli aracına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı!

Alınan bilgiye göre, Çanakkale’de vatandaşlar Troya Yılı çerçevesinde Truva Atı önünde sergilenen aracın motor kısmından kedi sesleri geldiğini duydu.
Bunun üzerine vatandaşlar durumu Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Daha sonra bölgeye gelen ekipler, kurtarma çalışmasına başladı.
Çeşitli yöntemlerle kediyi kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri en sonunda aracın motor kısmına su sıkarak, kediyi kurtardı.
Kurtarılan kedi, temizlenmesinin ardından sokağa salındı.
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