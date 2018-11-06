Rahip Santoro'nun katili vuruldu

Trabzon’daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro’yu 5 Şubat 2006’da düzenlediği silahlı saldırıyla öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum’da önceki gece uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Oğuzhan Akdin kim?: Trabzon'da 5 Şubat 2005 tarihinde İtalyan katolik kilisesi rahibi Andrea Santaro'yu silahla vurarak öldüren Oğuzhan Akdin, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Akdin, 24 Ağustos 2016 günü cezasını tamamlayarak tahliye edildi.

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