Rahip Santoro'nun katili vuruldu

TRABZON'da 5 Şubat 2006’da İtalyan Katolik Kilisesinin rahibi Santoro’un cinayet zanlısı Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum’da silahlı saldırıya uğradı. Önceki gece Alikelle Ormanı mevkiinde meydana gelen olayda, Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştıkları kişilerce, tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı. Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Antalya'da 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

2016 yılında tahliye edildikten sonra Bodrum'da yaşamaya başlamıştı.

OĞUZHAN AKDİN KİMDİR?.. Trabzon'da 5 Şubat 2005 tarihinde İtalyan katolik kilisesi rahibi Andrea Santaro'yu silahla vurarak öldüren Oğuzhan Akdin, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Akdin, 24 Ağustos 2016 günü cezasını tamamlayarak tahliye edildi.