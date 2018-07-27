Rahip Brunson'un evinin önünde hareketli dakikalar!

Ev hapsinde olan ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’u evinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ve Brunson’un evinin önünde görev yapan polisler, apartmanın önünden yayın ve çekim yapılmamasını istedi.

Basın mensupları, apartmana 50 metre uzaklıklaki sokağın girişine gönderildi.

Apartmanın etrafına 10 polisin yanı sıra terörle mücadele ekipleri de konuşlandırıldı.