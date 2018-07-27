Rahip Brunson’un evinin önü boşaltıldı!

İZMİR’de ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson’un ev hapsinde bulunduğu apartmanın önü ve çevresi boşaltıldı.

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ancak ’sağlık sorunları’ dikkate alınarak cezası perşembe günü ev hapsine çevrilen ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’u evinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ve Brunson’un evinin önünde görev yapan polisler, apartmanın önünden yayın ve çekim yapılmamasını istedi. Basın mensupları, apartmana 50 metre uzaklıktaki sokağın girişine gönderildi. Apartmanın etrafında 10 polisin yanı sıra terörle mücadele ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

  • Güncel 27 Temmuz 2018 13:30
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • real 27 Temmuz 2018 14:08 bu kadar süre içerisinde adamı konuşturamadıysanız yuhhh size, eğer konuşturduysanız takas yapıp şutlayın

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