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Rahip Brunson'u ziyaret sonrası açıklama

Rahip Brunson'u ziyaret sonrası açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türkiye ile ABD arasındaki krizin mimarlarından ABD’li Papaz Andrew Brunson’u ev hapsine alındığı evinde ziyaret etti.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 16:01 - Güncelleme: 14-08-2018 16:01

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türkiye ile ABD arasındaki krizin mimarlarından ABD’li Papaz Andrew Brunson’u ev hapsine alındığı İzmir'deki evinde ziyaret etti. Jeffrey Hovenier, ilk açıklamasında, "Rahip Brunson ve Norine Brunson ile şimdi görüştük. Brunson'un ve diğer haksız yere hapiste olan kişilerin davalarıyla ilgili Türk yetkililere çağrımız devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı sırasında 'ABD'li Papaz' ile ilgili soru soruluş ve Çavuşoğlu, "Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok. ABD'nin Ankara maslahatgüzarı ziyaret edecek" demişti.

Çavuşoğlu'nun bu açıklamasının ardından beklenen ziyaret gerçekleşti ve maslahatgüzar Jeffrey Hovenier, papazın İzmir'deki evine 14.15'de geldi. Hovenier'in girişi sırasında güvenlik güçleri de her zaman olduğu gibi yoğun güvenlik önlemi aldı.

EVİN KARŞISINA TÜRK BAYRAĞI

Öte yandan, ABD’li Papaz Andrew Brunson ve Jeffrey Hovenier'in görüşmesi sırasında bir vatandaş evinin balkonuna çıktı. Elindeki Türk bayrağını balkona asan vatandaş, "Geç bile kaldık" dedi.

Maslahatgüzar Hovenier'in ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Jeffrey Hovenier, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Hovenier, ilk açıklamasında, "Rahip Brunson ve Norine Brunson ile şimdi görüştük. Brunson'un ve diğer haksız yere hapiste olan kişilerin davalarıyla ilgili Türk yetkililere çağrımız devam edecek" dedi.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • nogayhan 14 Ağustos 2018 16:53 Amerika bu papazı geri istemiyor Papazın tutkluluğunun getirisini kullanıyor papazı versen ne olur konuşturmuşsun gerekli bilgiyi almışsın kim olduğunu öğrenmişsin bülbül gibi ötmüştür yüzündeki korkar ifadeden belli zaten

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