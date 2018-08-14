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Rahip Brunson serbest bırakılacak mı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı!

Rahip Brunson serbest bırakılacak mı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu basın toplantısında serbest bırakılacağı konuşulan Brunson'un durumunda herhangi bir değişikliğin olmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 13:02 - Güncelleme: 14-08-2018 13:02

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Lavrov ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. Çavuşoğlu’nun açıklamasından satır başları:

Sergey Lavrov dünyada dışişleri bakanlarının duayenidir. Kendisine hoş geldiniz diyoruz.Çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Vize meselesi çok önemli. Rusya vatandaşlarının ülkemize vizesiz gelmesi bizi mutlu ediyor. Bizim vatandaşlarımızın da vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz.

ABD'DE BİR KARMAŞA VAR: Bu görüşmeyi Beyaz Saray ayarladı. ABD'de bir karmaşa var. Bu sorunu çözmek isteyen, krizi sürdürmek isteyen gruplar da var. Kendi aralarında iletişim var mı, yok mu; iyi polis-kötü polis oynayan var mı yok mu, belli değil. Büyükelçimizin Bolton'a söylediği nettir. Tüm bu konulardaki bilgileri yeniden güncelledi.

BRUNSON'UN DURUMU BELLİ: Net bir mesaj verdi: Baskıyla, tehditle ya da yaptırımlarla Türkiye ile ilişkilerde ancak bir kaos olur. ABD, yaptırım ve tehdit dilini bir kenara bırakmalı. Brunson'ın durumu da belli. Sağlık durumuyla ilgili sorunlar nedeniyle evde. Brunson'un durumunda herhangi bir değişiklik yok. Maslahatgüzar da bugün kendisini yanlış bilmiyorsam ziyaret edecek.

LAVROV: STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZIN ARTMASI İÇİN ADIMLAR ATIALCAK: Lavrov’un açıklamalarından satırbaşları:Türkiye ile stratejik ortaklığımızın artması için adımlar atılacak. Dünyada bir dönüm noktası yaşıyoruz. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş yaşanıyor. Bazı batı partnerlerimiz diplomasi kültürünü yitirmiş haldeler. Türkiye şile hep beraber şunun taraftarıyız: çeşitli meseleler, Suriye meselesi olsun çözülmelidir bu meseleler.

Kısa süre önce terör gruplarına karşı nasıl mücadele edebiliriz, terörden vazgeçenleri sivil hayata nasıl döndürebiliriz bunları görüştük. Barışçıl çözüm arayışındayız.

Papaz Brunson'la ilgili yeni gelişme!

ABD'nin asıl derdi Brunson değil işin perde arkası

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 14 Ağustos 2018 13:53 başlık başka haber başka ayıp ayıp tuhhhhhhhhhhhhhh

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