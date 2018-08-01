Rahip Brunson için özel ekip kuruldu! Kaçmasın diye 24 saat takip...

ÖZEL EĞİTİM ALMIŞ İKİ PERSONEL İZLİYOR... Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Şube Müdürü Serkan Mutan, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson’la ilgili, “Şahsın cezaevinden tahliye edilmesinden sonra kişi konutuna geçirildi. Evinde ev ünitesi dediğimiz cihaz kuruldu ve ayağında bir kelepçe takılı şu anda. Bu cihaza dokunulduğunda ya da kelepçeye bir zarar verilmek istendiğinde sistem bunu görüyor ve merkezden haber alıyoruz. Bunun dışında aldığımız ek önlemler mevcut, bu şahısla ilgili olarak bu konuda özel eğitim almış iki tane personelimiz sadece bu şahsın izlemesini gerçekleştiriyor. Düzenli olarak denetimli serbestlikteki denetleme birimlerimiz şahsın evine giderek denetlemesini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda kolluk birimleri de kişinin evi önünde güvenlik önlemleri almış durumda” şeklinde konuştu.

KONUTUNDAN AYRILDIĞI AN İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLİYOR.. Brunson’un evine konulan ev tipi cihazla ilgili bilgi veren Mutan şöyle konuştu: “Bu cihazlar özel cihazlar. Kişilerin bunlara müdahale etmesi durumunda her türlü müdahaleyi biz sistemden takip edebiliyoruz. Örneğin bu kelepçenin zorlanması halinde ya da bu cihaza dokunulsa dahi altındaki sensörler vasıtasıyla cihazın hareket ettirilmeye çalışıldığını merkezden görüyoruz biz. Merkezden görür görmez bir hareket prosedürümüz var. Burada irtibat numaralarımız var kollukla irtibat kurduğumuz 7 gün 24 saat hemen. Hemen harekete geçiyoruz. İlgili birimlerle haberleşerek kişinin konutundan ayrıldığı anı ilgili birimlere bildiriyoruz.

SADECE CİHAZLARLA İZLEMİYORUZ... "Kişilerin denetlenmesi sadece bu cihazlara bağlı olarak kalmıyor. Fiziki olarak da evlerinde Denetimli Serbestlik Denetleme memurları tarafından da her gün düzenli olarak kontrolleri yapılıyor. Bu şahsa özel olarak da kolluk birimlerinin almış olduğu önlemler var. Merkezle kolluk birimleri arasında bir irtibat var. Kişinin bunu kolundan çıkarmasına gerek yok. Buna dokunup zorlamaya çalışmaya başladığı andan itibaren biz sistemde bunu bir sabotaj olarak görüyoruz. Kayıt sabotaj adını verdiğimiz bir sabotaj olarak görüyoruz. Vücudundan ayrıldığı anda da vücut sabotaj olarak görüyoruz. Anlık olarak da müdahale prosedürünü başlatıyoruz. Bunu hiç çıkarmadan günlük hayatına kişi devam edebilir. Denize girebilir, duş yapabilir ıslanmasında hiçbir mahsur yok. Bununla günlük hayatına devam edebilir.”