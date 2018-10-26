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Rahip Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum!

Türkiye’de terörle bağlantılı suçlar nedeniyle iki yıla yakın süre hapiste kaldıktan sonra bu ay ortasında serbest bırakılan Brunson, tahliyesinin ardından ilk Türkçe röportajını verdi. Brunson, Erdoğan'ın 'ver papazı al papazı' lafını duyduktan sonra çok korktuğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 11:10 - Güncelleme: 26-10-2018 11:10

Eşi Norine Brunson’la birlikte kamera karşısına geçen Andrew Brunson, Türkiye deneyimlerini, tutuklanma ve tahliye sürecinde yaşadıklarını ve Türkiye’ye duyduğu özlemi anlattı, hakkındaki suçlamalara yanıt verdi.

Brunson, “İslami misyonerler” olarak tanımladığı Fethullah Gülen yapılanmasına ait kişilerle daha önce hiçbir tanışıklığının olmadığını, bir “merhaba” bile demediğini söyledi.

Tutuklanmadan önce 23 yıl boyunca Türkiye’de kaldıklarını ve hep kilise hizmetinde çalıştıklarını, hiçbir şey gizlemediklerini vurgulayan Brunson, “İddianameyi okuduğumda inanamadım, yani bu inanılmaz bir şey. 23 yıl polis beni takip ediyor. Hiçbir şey görmüyor. Birdenbire ben her şeyi yapmışım” diye konuştu.

FETÖ KOĞUŞUNA KONULDUM: İlk götürüldüğü cezaevinde “FETÖ koğuşuna konulduğunu, 8 kişilik koğuşta 20-22 kişiyle kaldığını” anlatan Brunson, “Kendimi çok yalnız hissettim. İlk 6 ayda herhalde 21 kilo kadar verdim. Çok stres altındaydım. Çok korktum” dedi.

YÜREĞİMİZ TÜRKİYE'DE KALDI: Brunson, tüm bu yaşadıklarının Türkiye’ye olan sevgilerini değiştirmediğini belirterek, “Bizim yüreğimiz Türkiye’de kaldı” ifadesini kullandı. Brunson, Türkiye'nin zarar görmesini asla istemediğini vurguladı.

ERDOĞAN'IN O SÖZÜNÜ DUYDUĞUMDA...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ver papazı al papazı” sözünü duyduğunda “çok korktuğunu” söyleyen Brunson, imkan olsa Erdoğan’la görüşmeyi çok istediğini kaydederek, “Başkan Erdoğan için dua etmek isterdik” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Ah Güzel Ülkem 26 Ekim 2018 11:53 Yüreğin Türkiye'de kalır tabi kurmak istediğiniz Yahudi Devletinin sınırları için Bizim Doğu Toprak larına ihtiyacınız var dimi?

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