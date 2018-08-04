Rahip bahane asıl hedefleri Erdoğan

Habertürk yazarı Serdar Turgut , ABD yönetiminin Başkan Erdoğan’ın önderliğindeki yeni Türkiye’nin bağımsız kararlar vermesini kabullenemediğini yazdı.

Papaz Brunson bahanesiyle iki Türk bakan hakkında yaptırım kararı alması gerilimde son nokta oldu. ABD'yi yakından takip eden Habertürk'ün Washington muhabiri Serdar Turgut, ABD Türkiye ilişkilerini değerlendirdiği bugünkü yazısında krizin asıl nedeninin Erdoğan olduğu görüşünde. İşte o yazının ilgili bölümü:



ERDOĞAN'IN KARARLARI ABD'NİN ÇIKARLARINA TERS

"Washington’un derin mekanizmalarını uzun süredir takip eden bir deneyimli gazeteci olarak şunu kesin söyleyebilirim; Amerikan devleti Başkan Erdoğan’ın önderliğindeki yeni Türkiye’nin bağımsız kararlar vermesini ve bunları kararlılıkla uygulamasını bir türlü kabul edemedi.

Türkiye, bağımsız kararlarıyla Amerika’nın global çıkarlarına ters düşse bile, doğru bildiği yolda yürüdü Erdoğan’ın yönetiminde.

AK Parti iktidara gelmeden önceki dönemin Türkiye yönetimine ‘Our boys’ (Bizim çocuklar) mantığıyla bakmaya alışmış olan ABD devleti, Erdoğan’ın kurduğu bu yeni Türkiye’ye bir türlü alışamadı, bocalamaya başladı. Hala daha bocalıyor.

İşte bu yüzden yönetimin hemen hemen tüm birimlerinde Türkiye’den ve lideri Erdoğan’'dan bunun hesabını sorma havası vardır.

YAPTIRIMLAR YENİ DEĞİL Kİ

Bugün bazı yaptırımlardan bahsediyoruz ya, bunlar yeni, bugüne tepki olarak hazırlanmış şeyler katiyen değiller. Ben bunları daha Hakan Atilla burada yargılanırken biliyordum ve bildiklerimi o günlerde yazdım da. Bunların bazılarının hazırlığı bir buçuk yıldır sürdürülüyor.

Yani burada kendilerine göre Türkiye’yi ‘hizaya sokmak’ için birşeyler yapılmasını savunan bir klik var. Bunlar uzun zamandır hazırlanıyordu. Brunson davası onlara arayıp bulamayacakları bir fırsat verdi. Brunson’a sahip çıkmak bunlara hem iç politikada avantaj sağladı, hem de uzun zamandır hazırlandıkları yeni Türkiye ile hesaplaşmaya da giriştiler."

Serdar Turgut'un yazısının tamamı