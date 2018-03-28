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Rahime'nin 'Hülya' isimli abisi 'Ferhat' beni taciz etti!..

Rahime'nin 'Hülya' isimli abisi 'Ferhat' beni taciz etti!..

İlknur F. isimli kadın Adana'da aynı evi paylaştığı Rahime Yıldırım'ın 170 bin lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinde "Parayı ben almadım. Evi de Rahime Yıldırımın'ın cinsiyet değiştirerek Hülya ismini abisi Ferhat'ın tacizleri nedeniyle terkettim" dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 16:37 - Güncelleme: 28-03-2018 16:37

ADANA'da lknur F. (28), aynı evi paylaştığı Rahime Yıldırım'ın (25), 170 bin lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, 22 Mart'ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. 2 ay önce akrabaları aracılığıyla tanışan Rahime Yıldırım ve İlknur F. aynı evde yaşamaya başladı.

DOLAPTA 170 BİN LİRA SAKLIYORMUŞ: Bir süre sonra İstanbul'a giden Yıldırım, döndüğünde dolap içerisinde gizlediği 170 bin lirasının yerinde olmadığını gördü. Yıldırım, bunun üzerine İlknur F.'yi telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Parasının çalındığını düşünen Rahime Yıldırım, polise giderek arkadaşından şikayetçi oldu.

HÜLYA TAKMA İSİMLİ ABİSİ FERHAT!: Polisler, İlknur F.'nin nerede olduğunu öğrenmek için sosyal medya hesaplarını inceleyip, yakaladı. Emniyete götürülen İlknur F. sorgusunda, "Parayı ben almadım. Evden ayrılma nedenim Yıldırım'ın ağabeyi olan ve cinsiyet değiştiren Hülya takma isimli Sedat'ın beni taciz etmesiydi. Paradan haberim yok" dedi.

İlknur F., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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