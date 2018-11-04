Rahim ağzı yarası nedir belirtileri nelerdir?

Rahim ağzı yarası, servikal erozyon olarak tanımlanır. Herhangi bir sebebe bağlı olmayabilir. Kişinin kendi genetik yapısından ötürü de olabilir fakat normal doğum yapmış gebelerde daha sık görünür.

Rahim ağzı yarası, çok sık enfeksiyonlara, geçmeyen inatçı vajinal enfeksiyonlara, ilişki sonrası kanamalara, ilişkideki ağrılara neden olabilir. Rahim ağzı yaraları yakma, dondurma ya da o bölgenin tamamen çıkarılma yöntemleriyle tedavi edilebilir.