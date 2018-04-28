Rahatlamak ve köpük masajı için mutlaka gidilmesi gereken tarihi Türk Hamamları

Ayasofya Hürrem Sulta Hamamı, Cağaoğlu Hamamı, Kılıç Ali Paşa Hamamı, Galatasaray Hamamı herbiri birbirinden eşsiz estetik bir mimaride olan bu kültür miraslarının keyfini çıkarmanın tam vakti. Brandlife dergisi, İstanbul'da mutlaka gidilmesi gereken tarihi hamamları sizin için derledi.

Rahatlamak ve köpük masajı için mutlaka gidilmesi gereken tarihi Türk Hamamları

Kendinize bir hamam keyfi hediye etmek sizce de güzel olmaz mı? Pürüzsüz mermerlerin kubbeden vuran ışık huzmeleriyle parladığı, mis gibi sabun kokularının sıcak sulardan yükselen buğuya karıştığı masalsı bir dünyadır hamamlar. Bir yandan asırlara uzanan tarihleri, mimarileri ve buralara yolu düşenlerin hikayelerinin büyüsüne kapılır, bir yandan da geleneksel bakım kürleri ve özel masajlarla kendimizi yenilenmiş hissederiz. Ünü İstanbul’dan dünyaya yayılan tarihi hamamlar şehrin bize sunduğu en güzel keyif adreslerinden.

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Rahatlamak ve köpük masajı için mutlaka gidilmesi gereken tarihi Türk Hamamları

AYASOFYA HÜRREM SULTAN HAMAMI: Hürrem Sultan’ın, 16. yüzyılda Mimar Sinan’a inşa ettirdiği, şimdiki adıyla Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı’nda size, kese köpük masajıyla birlikte baş ve boyun masajının uygulandığı, bu rahatlatıcı terapinin ardından da Osmanlı usulü şerbetin ikram edildiği Pir-ü Pak ritüelini öneriyoruz.

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Rahatlamak ve köpük masajı için mutlaka gidilmesi gereken tarihi Türk Hamamları

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Rahatlamak ve köpük masajı için mutlaka gidilmesi gereken tarihi Türk Hamamları

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