Rafet El Roman'ın öpüşme fotoğrafına eski eşten olay yorum

Rafet El Roman'ın 1996-2003 yılları arasında evli kaldığı, 2 kızının annesi Tuğba Altıntop, teve2'deki '2. Sayfa'da şaşırtan bir yorumda bulundu. Altıntop, ''Aa eski kocama bak! Ahh Rafet! Erkeklerin yüzde 99'u ihaneti inkar eder. Rafet de beni defalarca aldattı.'' dedi.

Rafet El Roman'ın öpüşme fotoğrafına eski eşten olay yorum

Tuğba Altıntop eski eşinin 11 gün önce Bodrum'da bir genç kızla öpüşürken çekilen fotoğrafını gördü. "Rafet bu fotoğrafta öpüşmediğini iddia ediyor, ne dersiniz?" sorusuna cevap veren Altıntop, "Aa eski kocama bak! Öpüşmediğini mi söylemiş? Buna kim inanır? Her şey ortada. Fotoğraftaki kız benden sonraki eşi Ceren'e ne kadar benziyor. Ahh Rafet! Erkeklerin yüzde 99'u ihaneti inkar eder. Rafet de beni defalarca aldattı. Az daha aramızda şiddet olacaktı ki boşandık." dedi.

16
Rafet El Roman'ın öpüşme fotoğrafına eski eşten olay yorum

''ÖPÜŞME YOK, TAMAMEN AÇIDAN KAYNAKLI'': Rafet El Roman'la öpüşme görüntülerine itiraz eden genç kadın "Oradaki görüntüler yalan! Ben nişanlıyım. Fotoğraf tamamen açıdan dolayı. Olaya güldük. O açıyı yakalamışlar. Yanak yanağa selamlaşırken o anda yakalamışlar. Öpüşürken, dudak dudağa yazmışlar. Rafet Bey'in sesini çok beğenirim, o yüzden sarıldım. Yaşım 20 değil, 31 yaşındayım. Rafet'in kızları arkadaşlarım" demişti.

26
Rafet El Roman'ın öpüşme fotoğrafına eski eşten olay yorum

Tuğba Altıntop 2002'de ihanet nedeniyle eşine zarar vermemek için evi hızla terk ettiğini de ilk kez itiraf etti:

"Yine bir kaçamağını yakalamıştım. Rafet ve kızımız Şevval evdeydi. Mutfağa girip evdeki tüm bıçakları aldım, yan yana dizdim. Rafet'i çağırdım. Bıçakları gösterip 'Hangisiyle bir son istersin?' dedim, kendimde değildim. Korkunçtu! Rafet korkudan kızımızı kucağına aldı ki, ona hiçbir şey yapmayayım. Zarar vermemek için evi koşarak, ağlayarak terk ettim. Kendime geldiğimde şükrettim. Psikolojim o kadar bozuldu ki, bir daha da Rafet'le bir araya gelmek istemedim."

36
Rafet El Roman'ın öpüşme fotoğrafına eski eşten olay yorum

Rafet El Roman 2014'te kendinden 20 yaş küçük olan Ceren Kalpakarslan ile evlenmiş ama mutluluğu eşinin bebek istemesi nedeniyle 2016'da son bulmuştu.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro