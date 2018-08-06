Rafet El Roman'ın öpüşme fotoğrafına eski eşten olay yorum

Tuğba Altıntop 2002'de ihanet nedeniyle eşine zarar vermemek için evi hızla terk ettiğini de ilk kez itiraf etti:



"Yine bir kaçamağını yakalamıştım. Rafet ve kızımız Şevval evdeydi. Mutfağa girip evdeki tüm bıçakları aldım, yan yana dizdim. Rafet'i çağırdım. Bıçakları gösterip 'Hangisiyle bir son istersin?' dedim, kendimde değildim. Korkunçtu! Rafet korkudan kızımızı kucağına aldı ki, ona hiçbir şey yapmayayım. Zarar vermemek için evi koşarak, ağlayarak terk ettim. Kendime geldiğimde şükrettim. Psikolojim o kadar bozuldu ki, bir daha da Rafet'le bir araya gelmek istemedim."



