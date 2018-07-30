Rafet El Roman'ın kızlarına bakın! Büyüdüler plajları salladılar

Rafet El Roman'ın olaylı ayrıldığı eşi Tuba Altıntop'tan olan çocuklar Su El Roman ve Şevval El Roman, Zeyneğ Alkan, Yasmin Erbil kadar popüler değiller ancak plajları sallamaya devam ediyorlar. Sosyal medyada da adından sıklık söz ettiren kardeşler, Bodrum'da.