Rafet El Roman'ın kızlarına bakın! Büyüdüler plajları salladılar

Rafet El Roman'ın olaylı ayrıldığı eşi Tuba Altıntop'tan olan çocuklar Su El Roman ve Şevval El Roman, Zeyneğ Alkan, Yasmin Erbil kadar popüler değiller ancak plajları sallamaya devam ediyorlar. Sosyal medyada da adından sıklık söz ettiren kardeşler, Bodrum'da.
Rafet El Roman’ın Tuğba Altıntop’tan olan kızları Şevval ve Su, Bodrum’da tatilde. Önceki gün Maça Kızı Otel’in iskelesinde denize giren iki kardeş, muhabirleri fark edince sudan çıktı. İkili sırayla duşa girdikten sonra plajdan ayrıldı.
Rafet El Roman’ın Tuğba Altıntop’tan olan kızları Şevval ve Su, Bodrum’da tatilde. Önceki gün Maça Kızı Otel’in iskelesinde denize giren iki kardeş, muhabirleri fark edince sudan çıktı. İkili sırayla duşa girdikten sonra plajdan ayrıldı.
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