Rafet El Roman 29 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

Rafet El Roman (49) 2 gün önce “Magazinciler yanımda kimi görse ‘Sevgilisi’ diye yazıyor. Nedense yaşları da 21’i geçmiyor. En son 19’a indirdiler. Ya bu magazin alemine ne oldu?” demişti. Rafet El Roman (49) Bodrum’da 20 yaşındaki Derya Ürkmez ile öpüşürken görüntülendi.

Rafet El Roman 29 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

“Çapkın değilim. Magazinciler yanımda kimi görse ‘Sevgilisi’ diye yazıyor. Nedense yaşları da 21’i geçmiyor. En son 19’a indirdiler. Ya bu magazin alemine ne oldu?” diyen Rafet El Roman bu açıklamalarından 2 gün sonra sevgilisiyle yemek yerken görüntülendi. Posta'nın haberine göre, 49 yaşındaki Rafet El Roman, Bodrum’da 20 yaşındaki Derya Ürkmez ile öpüşürken görüntülendi.

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Rafet El Roman 29 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

''RAFET ABİMLE ÇOK GÜZEL BİR ŞARKI YAPTIK'': Almanya’da yaşayan şarkıcı Derya Ürkmez’in, Haziran’da birlikte stüdyoya girdiği çapkın popçu için “Rafet abim ile çok güzel bir şarkı yaptık, çalışmalarımız devam ediyor” yorumunu yaptığı ortaya çıktı. Rafet El Roman, Derya Ürkmez’i evinde misafir etti. Objektifleri fark edince önlem aldı, yazlığının panjurlarını kapattı.

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Rafet El Roman 29 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

Rafet El Roman 2014’te kendinden 20 yaş küçük olan Ceren Kalpakarslan ile evlenmiş ama mutluluğu eşinin bebek istemesi nedeniyle 2016’da son bulmuştu. İlk eşi Tuğba Altıntop’tan olan kızları Su 20, Şevval 18 yaşında.

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Rafet El Roman 29 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

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