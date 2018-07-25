Rafet El Roman 29 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

“Çapkın değilim. Magazinciler yanımda kimi görse ‘Sevgilisi’ diye yazıyor. Nedense yaşları da 21’i geçmiyor. En son 19’a indirdiler. Ya bu magazin alemine ne oldu?” diyen Rafet El Roman bu açıklamalarından 2 gün sonra sevgilisiyle yemek yerken görüntülendi. Posta'nın haberine göre, 49 yaşındaki Rafet El Roman, Bodrum’da 20 yaşındaki Derya Ürkmez ile öpüşürken görüntülendi.