Rafael Nadal'dan Terim'e büyük jest

Tenis dünyasının önemli isimlerinden biri olan İspanyol raket Rafael Nadal, Fatih Terim'e imzalı formasını yolladı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de, kendisine imzalı formasını gönderen İspanyol raket Rafael Nadal'a yaptığı bu paylaşımla teşekkür etti.

Aynı zamanda sıkı bir Real Madrid taraftarı olan Rafael Nadal, Instagram hesabından imzalı formasını paylaşarak ''Fatih Terim'e en iyi dileklerimle'' notunu düştü. Terim de sosyal medya hesabından ''Çok teşekkürler'' şeklinde cevap verdi.