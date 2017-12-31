Rafadan Tayfa İstanbul'da çocuklarla buluştu

Türkiye'nin en çok ilgi gören müzikali Rafadan Tayfa "Türkiye'dir Burası" müzikali İstanbul'da çocuklarla buluştu. Yeni yıl tatili öncesi Trump Gösteri Merkezi ve Moi Sahne'de miniklerle buluşan Rafadan Tayfa ekibi büyük alkış topladı.

TRT Çocuk'un reyting rekortmeni Rafadan Tayfa, bu yıl başladığı Türkiye'dir Müzikali ile rekora koşuyor. Bugüne kadar 51 ilde 250'inci gösterisine çıkan Rafadan Tayfa "Türkiye'dir Burası" müzikali, hafta sonu İstanbul Trump Gösteri Merkezi ve Moi Sahne'de sahne aldı.

BASRİ AMCA VE HALE DE MÜZİKALDE

Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri Basri Amca ve Hale'de yeni gösteride ilk kez sahne aldı. Müzikalde ayrıca gösteriden önce interaktif dijital oyunla çocuklar gönüllerince eğleniyor. Bu arada oyuna katılanlar Rafadan Tayfa'nın resmi Facebook hesabından fotoğraflarını indirebiliyor.

Öte yandan Rafadan Tayfa müzikali yarıyıl tatilinde Anadolu turuna başlayacak.