Rafadan Tayfa ikinci filmi için Göbeklitepe'de

Çocukların ilgiyle takip ettiği Rafadan Tayfa çizgi animasyon filmi bu sefer Göbeklitepe'nin tanıtımı için kolları sıvadı.

Rafadan Tayfa ekibi Göbeklitepe'ye gelerek yakın bir zamanda çekimlerine başlayacağı yeni sinema filmi için Şanlıurfa'da modelleme çalışmalarına başladı.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin modelleme çalışmaları tamamlandıktan sonra animasyon çizimlerini başlanacak.

2019 yılının son çeyreğinde Şanlıurfa’da galası yapılması bekleniyor.