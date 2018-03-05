Raco'dan gelen son fotoğraflar

Dün Raco beldesini teröristlerden arındıran Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu, çevredeki köyleri de bir bir temizliyor. İşte bölgeden gelen son fotoğraflar...

Raco'dan gelen son fotoğraflar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme sahip olan Raco beldesinde dün itibarıyla kontrol sağlandı. Raco'da meskun mahal operasyonları neticesinde stratejik noktalar ele geçirildi.

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Raco'dan gelen son fotoğraflar

Raco operasyonuna katılan ÖSO'ya bağlı Türkmen Hamza tümeni özel kuvvetler bölüğü bölgeden fotoğraf kareleri paylaştı. Raco operasyonuna katılan ÖSO'ya bağlı Türkmen Hamza tümeni özel kuvvetler bölüğü bölgeden fotoğraf kareleri paylaştı. Raco merkezinde teröristler tarafından kurulan bariyerlerin kaldırılmasına ve önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcılar ile mayınların imha edilmesine başlanıldığı öğrenildi.

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Raco'dan gelen son fotoğraflar

ÖSO Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Sharan bölgesinde bağlantı kuran ve birçok yolu savaş sonrasında denetleyen dağ evinin tamamını kontrol altına aldı. ÖSO Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Sharan bölgesinde bağlantı kuran ve birçok yolu savaş sonrasında denetleyen dağ evinin tamamını kontrol altına aldı. İşte Raco bölgesinden kareler...


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Raco'dan gelen son fotoğraflar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme sahip olan Raco beldesinde dün itibarıyla kontrol sağlandı. Raco'da meskun mahal operasyonları neticesinde stratejik noktalar ele geçirildi.

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