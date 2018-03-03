Raco'da sıcak çatışma! El bombaları tuzaklamışlar

MİSAFİR 03 Mart 2018 23:11 SADECE MERAK ETTİĞİM İÇİN VEYA GERÇEKTEN ÖYLEMİ DİYE DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN SORUYORUM ..BİZİM GENCECİK ASKERLERİMİZ NİÇİN SURİYE-NİN BÖLÜNMÜŞ TOPRAKLARINDA SAVAŞIYORLAR ?GEÇMİŞE DÖNÜP BAKARSAK ...LİBYA - IRAK- AFGANİSTAN- DA SIRF AMERİKAN OYUNLARI İLE HALE GELDİLER VE BİR TÜRLÜ ESKİSİ GİBİ DEVLET OLAMADILAR VE ŞU AN PARÇA PARÇAYA BÖLÜNDÜLER ..SIRA SURİYEDE ..PEKİİİ..SONRA KİMDE ? TABİKİ TÜRKİYEDE ..VE ZATEN HALK BÖLÜNMÜŞ DURUMDA ..BUNU ACABA TEPEDEKİLER NİÇİN GÖRMÜYORLAR VEYA GÖRMEK İSTEMİYORLAR ?? ACABA NEDEN? ASLINDA NEDENİ NİDE TAHMİN ETMEK ZOR DEĞİL ..KONUŞMALARINA BAKARSANIZ ..