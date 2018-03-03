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Raco'da sıcak çatışma! El bombaları tuzaklamışlar

Raco'da sıcak çatışma! El bombaları tuzaklamışlar

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askeri ve ÖSO mensupları Raco bölgesinde teröristlerle çatışmaya girdi. Çıkan çatışmada yaralan askerler Kırıkhan Devlet Hastanesine getirildi.

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Eklenme Tarihi: 03-03-2018 20:55 - Güncelleme: 03-03-2018 20:55

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Raco beldesi güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG’li teröristlerden alındı. Gün boyu sınır birliklerine konuşlanmış tanklar ve Fırtına Obüsleri karadan, F-16 savaş uçakları ve Atak helikopterleri de havadan terör hedeflerini bombardımana tuttu.

Raco bölgesine bağlı Şeyh Hadid köyü ve Baflon Dağı’nda da güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristler tarafından daha önceden yere döşenen el yapımı bombaların patlaması neticesinde çıtan çatışmada Türk askeri ve ÖSO mensuplarından yaralananlar oldu.

Askeri araç ve ambulanslarla alınan yaralı askerler bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine getirildi. Çıkan çatışmada çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • MİSAFİR 03 Mart 2018 23:11 SADECE MERAK ETTİĞİM İÇİN VEYA GERÇEKTEN ÖYLEMİ DİYE DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN SORUYORUM ..BİZİM GENCECİK ASKERLERİMİZ NİÇİN SURİYE-NİN BÖLÜNMÜŞ TOPRAKLARINDA SAVAŞIYORLAR ?GEÇMİŞE DÖNÜP BAKARSAK ...LİBYA - IRAK- AFGANİSTAN- DA SIRF AMERİKAN OYUNLARI İLE HALE GELDİLER VE BİR TÜRLÜ ESKİSİ GİBİ DEVLET OLAMADILAR VE ŞU AN PARÇA PARÇAYA BÖLÜNDÜLER ..SIRA SURİYEDE ..PEKİİİ..SONRA KİMDE ? TABİKİ TÜRKİYEDE ..VE ZATEN HALK BÖLÜNMÜŞ DURUMDA ..BUNU ACABA TEPEDEKİLER NİÇİN GÖRMÜYORLAR VEYA GÖRMEK İSTEMİYORLAR ?? ACABA NEDEN? ASLINDA NEDENİ NİDE TAHMİN ETMEK ZOR DEĞİL ..KONUŞMALARINA BAKARSANIZ ..

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