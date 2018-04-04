Raci Şaşmaz kimdir Necati Şaşmaz'ın kardeşinin inşaat işi sarpa sardı

Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz kardeşleri Türkiye Kurtlar Kurtlar Vadisi dizisi ile tanıdı. Raci Şaşmaz Kurtlar Vadisi'nin kamera arkasındaki ismiydi ve diziye hayat veren senaristti. Kardeşi Necati Şaşmaz ise kamera önündeydi ve Polat Alemdar rolüyle meşhur olmuştu. Şaşmaz kardeşlerin Pana film şirketi Kurtlar Vadisi serisi ile bir anda milyonlara sahip olunca anlaşmazlıklarda başladı.

RACİ ŞAŞMAZ KİMDİR NERELİ? : Tam adıyla Tayyar Raci Şaşmaz, 30 Ekim 1973 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Zaza asıllıdır. Lise mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Şaşmaz, buranın Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi. Televizyon sektörüne Osman Sınav ile birlikte senaristliğini üstlendiği Deli Yürek filmi ile başladı. Oyuncu Necati Şaşmaz'ın kardeşi Raci Şaşmaz, 2001 senesinde de ilk sinema projesi olan Deli Yürek: Bumerang Cehennemi'nin senaryosunu yazdı.

Bundan hemen sonra, kısa sürede fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunu yazmaya başlayan Razi Şaşmaz, bir süre dizide rol aldı. 2014 yılında Kurtlar Vadisi dizisiyle bağını koparan Raci Şaşmaz, 2015 senesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin senaristliğini ve yapımcılığını üstlenerek sektöre geri döndü.

Film ve dizileri : Deli Yürek: Senarist,

Ekmek Teknesi: Senarist, Yapımcı

Kurtlar Vadisi: Senarist, Yapımcı, Konuk Oyuncu

Kurtlar Vadisi Terör: Senarist, Yapımcı

Eşref Saati: Senarist, Yapımcı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz: Senarist, Yapımcı

Deli Yürek Bumerang Cehennemi: Senarist

Kurtlar Vadisi Irak: Senarist, Yapımcı

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine: Senarist, Yapımcı

Kurtlar Vadisi Gladio: Senarist, Yapımcı

Kurtlar Vadisi Filistin: Senarist, Yapımcı

RACİ ŞAŞMAZ VE NECATİ ŞAŞMAZ NEDEN AYRILDI?

2014 yılında Raci Şaşmaz ile Necati Şaşmaz yollarını tamamen ayırdılar. Ayrılığın sebebi klasik kardeş kavgasıydı. Osman Sınav'la daha ilk yıllarda yollar ayrıldıktan sonra Raci Şaşmaz; Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'la Kurtlar Vadisi'ni yıllarca ratinglerde zirvede tuttular. Ancak yaşadıkları abi - kardeş kavgalarına bir süre sonra Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysal da dahil olmuş ve Kurtlar Vadisi'nde bir yol ayrılığı vakti gelmişti.

KURTLAR VADİSİ'NDEN AYRILDI EŞKİYA DİZİSİNİ YAPTI



Raci Şaşmaz kardeşi ile sahip oldukları Pana Filmi, Pana holdingten ayırdı. Pana Film Necati Şaşmaz'da kalırken Raci Şaşmaz yola Pana Holdingle inşaat sektörüne atılarak devam etti. Dizi sektöründe de var olmaya devam eden Raci Şaşmaz, ATV kanalına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini yaptı. Kurtlar Vadisi'nin benzeri olan dizi kısa sürede reytinglerde zirveye oturdu. Dizinin başrol oyuncusu da Kurtlar Vadisi'nde 'vaktinden önce öldürülerek diziden' çıkarılan Oktay Kaynarca'ydı. Raci Şaşmaz Kurtlar Vadisi'nin yenilenmiş hali olan Eşkiya dizisi ile zirveye kurulurken abisinin dizisinin de ipini çekmiş oldu. Özetle abi-kardeşin dizi kapışmasının galibi senarist Raci Şaşmaz'dı.

RACİ ŞAŞMAZ'IN İNŞAAT ŞİRKETİ

Raci Şaşmaz dizi sektöründe elde ettiği başarıyı Pana Holdingle atıldığı inşaat alanında elde edemedi. Kadıköy Fikirtepe'deki kentsel dönüşümden pay kapan Raci Şaşmaz, üstlenici firma Selimoğlu İnşaat ile sorunlar yaşayınca mahkemelik oldu.

Raci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu, üstlenici firma Selimoğlu İnşaat'ın bazı üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurdu. Şirket tarafından savcılığa sunulan dilekçede, “Şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına fahiş maddi kazanımlar sağlamışlardır.” denildi.

Ünlü inşaat firmasının eski yöneticileri gözaltına alındı