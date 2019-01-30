Rabia Tunçbilek kaç yaşında yerli Selena Gomez kimdir?

Rabia Tunçbilek kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Rabia Tunçbilek, hayranları tarafından Selena Gomez'a benzetildi ve sosyal medyada bu benzerlik olay oldu. 1996 doğumlu olan Rabia Tunçbilek 5 yıl boyunca şan ve solfej eğitimi almış.

Tunçbilek’in hayranları sosyal medya üzerinden “Selena Gomez kadar samimi ve tatlısın”, “Yerli Selena Gomez'imiz sensin” tarzında yorumlar yaptı.

Bu durumdan memnun olduğunu dile getiren Rabia Tunçbilek, “Sonuçta Selena bir Dünya starı. Misyon olarak bizi benzetmeleri beni tabi ki mutlu etti. Demek ki yaptığım şarkıların ve kliplerin kalitesiyle dinleyiciye Dünya standartlarını hissettirmişim” açıklamasında bulundu. Rabia Tunçbilek en kısa zamanda Selena Gomez konserine gideceğini sözlerine ekledi.

RABİA TUNÇBİLEK KİMDİR: Rabia Tunçbilek, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Rabia Tunçbilek, 12 yaşından bu yana ilgilendiği müziğe kendisini adamış ve bu alanda profesyonel olarak ilerlemek için 5 yıl boyunca şan ve solfej eğitimi almıştır.