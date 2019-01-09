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Quaresma'nın hesabına 450 bin yattı tehlike geçti

Quaresma'nın hesabına 450 bin yattı tehlike geçti

Quaresma’nın ‘Benim haberim yok’ dediği 450 bin euroluk ihtarname tutarı Beşiktaş yönetimi tarafından yatırıldı. Portekizli yıldızın bonservissiz ayrılma şansı kalmadı. Ancak yönetim, oyuncuya gelen teklifleri de değerlendiriyor.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 10:18 - Güncelleme: 09-01-2019 10:18

Bellek kampı öncesi Beşiktaş’ta yaşanan Quaresma krizinin perde arkası ortaya çıkmaya başladı. Yönetimin kendisini kadro dışı bıraktığı dönemde Dubai’de tatilde olan Quaresma, dönüşte gelişmeleri havalimanında öğrendi.

Kadro dışı kaldığını öğrenince ilk şoku yaşayan Quaresma, “İyi yapmışlar. Beni isteyenler var zaten. Ben de teklifleri değerlendiririm” tepkisini gösterdi.

Ancak kendisinden habersiz temsilcisinin 450 bin euroluk gecikmiş alacağı için TFF’ye başvurduğunu ve yönetimin bu nedenle kadro dışı kararı aldığını öğrenince çok sinirlendi. Temsilcisini arayıp, rahatsızlığını iletse de avukatı ihtarnameyi geri almadı. Ancak Beşiktaş oyuncunun bu iyi niyetini görünce yumuşadı. Şenol Güneş’in de talebiyle kadro dışı kararı kaldırıldı. 

KATAR VE ABD’YE GİDEBİLİR
Beşiktaş yönetimi oyununun serbest kalmaması için de önlem aldı. Başkan Fikret Orman’ın talimatıyla İtalya seyahatinden önce Quaresma’nın 450 bin euroluk gecikmiş alacağı hesabına yatırıldı. Böylece oyuncunun bonservissiz serbest kalma olasılığı ortadan kalktı. Ancak Beşiktaş yönetimi ona gelen teklifleri değerlendiriyor. Katar, ABD ve Portekiz’den transfer teklifleri alan Quaresma konusunda karar kamp dönüşü verilecek. Beşiktaş yönetimi sezon başında Katar’dan gelen 5 milyon euroluk teklifi, oyuncunun da karşı çıkması nedeniyle mecburen geri çevirmişti. Ancak şimdi bu miktarda bir teklif gelmesi halinde kabul edileceği belirtiliyor. 

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