Quaresma'nın ailesi İstanbul'dan ayrıldı!

Transfer döneminin son günlerinde yaklaşırken, Quaresma'nın ayrılık isteğini siyah - beyazlı yönetime iletmesi Beşiktaş'ta soğuk duş etkisi yarattı.

Beşiktaş yönetimi; Quaresma'yı ikna etmek için Portekizli yıldızla üstü üste görüşmeler yaparken,Quaresma'nın ailesinden gelen haber Siyah - beyazlıları şaşırttı.

AİLESİ PORTO'YA GİTTİ



Quaresma'yı sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalması için ikna etmek için bugün kendisiyle görüşen İkinci Başkan Serdal Adalı, Quaresma'nın cevabı karşısında dondu kaldı. Quaresma, Adalı'ya "Eşim, çocukları da alarak Porto'ya gitti. Bir daha geri dönmeyeceğini söyledi. Ailemin dağılmasına göz yumamam" dedi. Portekizli yıldızın bu sözleri üzerine görüşmeyi çok uzatmayan Adalı "Erzurumspor maçı sonrası tekrar konuşuruz" diyerek Quaresma'nın yanından ayrıldı. (Ajans Beşiktaş)