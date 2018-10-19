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Quaresma'dan Şenol Güneş itirafı!

Quaresma'dan Şenol Güneş itirafı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, "Beşiktaş ile Anılar" programında Şenol Güneş ile ilgili bir itirafta bulundu ve "Aslında Şenol Güneş'le başlangıcımız çok iyi olmadı ama ben hocanın samimiyetine, dürüstlüğüne gerçekten gıptayla bakıyorum. Çalıştığım özel hocalardan birisi." dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 10:59 - Güncelleme: 19-10-2018 10:59

Quresma Beşiktaş'ın Instagram hesabına özel bir röportaj verdi. Siyah- Beyazlı takımda yaşadığı ilk şampiyonluğun çok önemli olduğunu söyleyen Portekizli yıldız, "Her zaman 'Beşiktaş şampiyon olmadan futbolu bırakmayacağım' diyordum. O şampiyonluğun bende özel bir yeri var" ifadesini kullandı.

''ÖLENE KADAR KABLİMDE OLACAK''
Porto ve Beşiktaş'ın kendisi için çok özel kulüpler olduğuna dikkat çeken Ricardo Quaresma, "Ölene kadar kalbimde olacak bu iki kulüp. Mezara kadar bu iki kulübü sevmeye devam edeceğim" diye konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ İTİRAFI
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, "Beşiktaş ile Anılar" programında Şenol Güneş ile ilgili bir itirafta bulundu ve "Aslında Şenol Güneş'le başlangıcımız çok iyi olmadı ama ben hocanın samimiyetine, dürüstlüğüne gerçekten gıptayla bakıyorum. Çalıştığım özel hocalardan birisi." dedi.

''BARÇA ÇOCUKLUK HAYALİM''
Barcelona'nın kendisi için çocukluk hayali olduğunu söyleyen Quaresma, "Bu hayalim gerçekleşti. Büyük yıldızlarla oynadım" diye konuştu.

''BEŞİKTAŞ ÇOK FARKLI''
İstanbul Boğazı'ndaki şampiyonluğu hiç unutmadığını söyleyen Quaresma, "Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan diğerlerinden farklı olmasıdır" dedi.

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