Quaresma yaşlandıkça coşuyor

Ricardo Quaresma, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada yaptığı 7 asist ve attığı 2 golle, 9 gole katkıda bulundu. Akşam'da yer alan habere göre; özellikle son Rizespor karşılaşmasında ortaya koyduğu futbolla büyük takdir toplayan Q7’nin bu performansı, dünyanın da gündemine girdi.

Portekizli yıldız, ‘Futbolcu yaşlanınca performansı düşer’ tezini de çöpe attı. Çünkü Beşiktaş’ta her sezon grafiğini yükseltti. En verimli sezonunu ise bu yıl yaşadığı matematiksel olarak istatistiklere yansıyor.

BU SEZON EN TEPEYE ÇIKTI

Portekiz’de Avrupa şampiyonluğu yaşayan Quaresma’nın, Beşiktaş’taki 7 asist ve 2 gollük performansı, skora en yüksek katkıyı verdiği yılı yaşadığını gösteriyor. 19 maçta 9 gole katkı yapan Q7, 0.64’e ulaştı. 2015-2016 sezonunda Beşiktaş formasıyla 37 karşılaşmaya çıkan Q7, 0.35’lik bir skor katkısı oranı yakalamıştı. Bir sonraki sezon 44 maçta, 0.52’ye çıkan tecrübeli oyuncu geçen sezon da 38 müsabakada yer almış ve 0.44’lük bir skor katkısıyla göz doldurmuştu. Bu sezon ise işi iyice abarttı!

ASİST KRALLIĞINDA 1 NUMARA

Quaresma, Beşiktaş forması giymeye başladığı son 4 sezonda 133 karşılaşmada, 36 asist yaparak, yüzde 33’lük bir başarıya imza attı. Ricardo Quaresma bu sezon ise 14 maçta 7 asistle, bu konuda rakipsiz olduğunu gösterdi. Kanatta oynayan Q7, 0.14’lük maç başına doğrudan gol katkısı da sağladı. Genk maçında taraftarla sorun yaşayan ve “İstemiyorlarsa ayrılabilirim” diyen Quaresma, Rize performansıyla onların da yeniden gönlünü kazandı.

PORTEKİZ'DE GÜNDEM OLDU

Quaresma'nın, Rizespor karşısındaki performansı Portekiz basınından da büyük övgü aldı. Genk karşısında taraftarın ıslıkladığı Quaresma’nın, Rize karşısında yeniden tribünlerle barıştığı belirtildi. Ojogo, Quaresma, ‘Bşeiktaş’ta parladı ve sol ayağıyla mesaj verdi’ başlığını attığı haberinde yıldız oyuncunun 3 asistle çok iyi bir iş çıkardığı maçta, bir de penaltı kaçırdığını hatırlattı.