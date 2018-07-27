Quaresma eşini el enseye aldı görenler şaşkına döndü!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma (34), önceki gün eşi Daphney ile Nişantaşı’nda alışverişteydi. 5 yıllık evli, 2 çocuk sahibi çift, bir ara şakalaşmaya başladı. Yağmura aldırış etmeden dolaşan çiftin şakalaşma anı da objektife işte böyle yansıdı. Eşini el enseye alan ünlü futbolcuyu görenler önce kavga ediyor sandı.

Meraklı bakışlara aldırış etmeden eşini itip şakalaşan Quaresma, daha sonra eşine sarıldı. Kahkahalarla birbirine sarılan çift etraftakileri de güldürdü. Ricardo Quaresma'nın eşine olan sevgisi objektiflere böyle yansırken sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar için bazı kullanıcılar ''Böyle olur Ricardo Quaresma'nın sevgisi'' şeklinde yorumlarda bulundu.



