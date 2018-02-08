PYD/PKK'nın zorla silahlandırdığı çocuklar ve gençlerin açıklamaları

TRT Kürdi'ye konuşan 10 yaşlarındaki bir erkek çocuğu, PYD/PKK teröristlerinin, kendisi ve yaşıtlarını zorla bazı belgeler imzalatarak örgüt saflarına kattığını belirterek, kendisine 12 gün eğitim verildiğini, sonunda Beşir adında bir arkadaşıyla örgütün elinden kaçmayı başardıklarını söyledi.

Bir diğer erkek çocuğu da babasının kendisini PYD/PKK saflarında silahlandırmak isteyen örgüt üyeleriyle tartışmaya girdiğini ifade ederek, "PYD/PKK'nın Afrin'den çıkması lazım. Olan halka oluyor." diye konuştu.

Adının Orik olduğunu dile getiren bir erkek çocuğu da bayramda ablasını görmek için Türkiye'ye geçtiğini, PYD/PKK'nın kendisini zorla çuvala koyarak savaşa getirdiğini ifade etti.

Geçimini sağladığı ailesinin Türkiye'de kaldığını belirten Orik, "PKK, zulmetti herkese. Dövdüler, zorla buralara getirdiler bizi. Kendi irademizle buralara gelmedik. İsteyerek gelenler belli zaten." dedi.

Orik, henüz 16 yaşında ne olduğunu bilmediği bir savaşa sokulduğundan yakınarak PYD/PKK teröristlerinin Müslümanların ibadetlerini yerine getirmelerine karşı çıktığını, camiye gidenleri dövdüğünü de söyledi.

Hayatlarının artık düzene girmesini isteğini dile getiren Orik, dört ülkede terörist eylemler düzenleyen örgütün sonunda bozguna uğrayacağına inandığını kaydetti.

  • Güncel 08 Şubat 2018 13:19
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