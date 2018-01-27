PYD/PKK'lıların etkisiz hale getirilme anı kameraya yansıdı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn'da sınır hattına iş makinesiyle mevzi kazan terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) etkisiz hale getirilme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Rasulayn'da sınır hattına iş makinesiyle mevzi kazan PYD/PKK mensuplarını tespit eden güvenlik güçleri, tank ateşiyle iş makinesi ve teröristleri tam isabetle vurdu.

İş makinesi ve teröristlerin vurulma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda tank atışı sesinin duyulmasından kısa süre sonra mevzinin kazıldığı bölgede büyük bir patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görülüyor.

Geçen hafta, Rasulayn sınır hattından PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşiyle bir asker hafif yaralanmış, güvenlik güçleri saldırıya misliyle karşılık vermişti.

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