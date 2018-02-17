PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensupları tarafından Kilis'e düzenlenen roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden atılan roket, Kocabeyli köyü yakınlarında bir evin bahçesine düştü.
Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), olayın ardından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini ateş altına aldı.
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