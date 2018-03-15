PYD/PKK destekçileri Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti

Terör örgütüne yakın hesaplar, sosyal medyada farklı yerler ve olaylara ilişkin çekilmiş çocuk fotoğraflarını Afrin'de çekilmiş gibi paylaştı. "Afrin'de soykırımı durdurun" yalanıyla paylaşılan yıkıntılar arasındaki çocuk fotoğrafının Yemen'de çekildiği, 12 Eylül 2017 tarihli, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kendi hava saldırılarını 'denetledi' ve haklı çıkardı" başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi.

Yaralı kardeşini öpen bir çocuğun yer aldığı ve "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle paylaşılan fotoğrafta da Duma'da Esed güçlerinin saldırısında yaralanan 2 çocuğun görseli olduğu ortaya çıktı.

Terör yanlısı hesaplar, İsrail'in Gazze saldırıları üzerinden de manipülasyon yapmaya çalıştı.

Yine "Afrin'de soykırımı durdurun" yalanıyla paylaşılan yaralı çocuk görselinin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısından sonra çekildiği belirlendi.

Fotoğrafta, İsrail'in 2014'te Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda bacaklarını kaybetmiş bir çocuk yer alıyor.

Propaganda hesapları daha önce de Esed rejiminin bombardımanında yaralanan çocukların yer aldığı fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı.