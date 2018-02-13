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PYD/PKK bütçesine hükümetten ilk tepki

PYD/PKK bütçesine hükümetten ilk tepki

ABD'nin 2019 bütçesinde PYD/PKK'ya ayrılan 550 milyon dolarlık kaynağı ilk tepki Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerde bıçak kemiğe dayanmıştır" diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 00:38 - Güncelleme: 13-02-2018 00:38

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Pentagon'un 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan terör örgütü PYD/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, atılan bu adımın iki ülke arasındaki ilişkileri neredeyse koparacak düzeye getirebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, TRT Haber'de yayınlanan "Basın Kartı" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Müttefiklere PYD ve YPG'nin PKK ile aynı örgüt olduğunun her platformda söylendiğini anlatan Çavuşoğlu, ABD'nin PYD'ye ayırdığı bütçenin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Binlerce tır dolusu silahın bunların kolu olan PYD'ye teslim edilmesi ve '300 bin kişilik sınır ordusu kurma' söylemi bardağı taşıran son damla oldu. Bıçak kemiğe dayandı. Sonuç itibarıyla bu harekat başlamış oldu. Harekat, tamamen sınır güvenliğini tahkim etmek, bölgeyi teröristler ve terör örgütlerinden temizlemek, Afrin dahil, orada soykırıma maruz kalan, asayiş adı altında toplanan, zorla askere alınan sivillerin hayatını kurtarmak hem de Türkiye içinde bulunan Suriyeli mültecilerin tekrardan bölgelerine dönmeleri için gerçekleştiriliyor.

Son günlerde bir diplomasi trafiğinin arttığına şahit oluyoruz. McMaster geldi, Tillerson cuma günü burada olacak. Türkiye açısından durum çok net. ABD, PYD ve PKK ile orada devam ediyor biz de bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz diyoruz. Bu noktadaki tavrımız net. ABD'nin bu tutumunu devam ettirmesi bizim açımızdan zaten tanıdığımız, bildiğimiz ama iki ülke arasındaki ilişkileri neredeyse koparacak seviyeye getirecek bir yaklaşım.

KILIÇDAROĞLU'NUN AFRİN AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine baktığımız zaman, sanki Afrin'in etrafında bir savunma tahkimatı yapıyor, kendince. Kimin için, neye konuşuyor? Bu sözlerinden memnuniyet duyacak bir kesim olabilir. O kesim de teröristler ve onun destekçileri. Millet çok büyük bir destekle Afrin'in temizlenmesini istiyor. Bize desteği devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun, askerimizin motivasyonunu bozacak, Türkiye'nin bu harekatla ilgili uluslararası alanda kazandığı desteği izale edecek davranışları ve sözleri söylememesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu hangi kritik aşama varsa, hangi noktada Türkiye için önemli bir konu varsa orada çıkıp algı manipülasyonlarına olanak sağlayacak şekilde hareket ediyor. Bir operasyon aparatı gibi davranıyor Kılıçdaroğlu Türkiye'ye.

"SAHADAKİ OLDU BİTTİLERLE SURİYE MESELESİNİ ÇÖZMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Elbette diplomasi çok önemlidir. Şunun bilinmesi lazım, Suriye'de ne olacaksa oldu bittiler ile sahadaki kazanımlarla değil, masa başına geldiğinizde her şeyin başı meşruiyet olacaktır. Çünkü savaşı kazanabilirsiniz, bir yeri ele geçirebilirsiniz ama bu masaya geldiğinizde sizin meşruiyet nedeniniz olmaz. Sonuçta burada yapılacak Cenevre görüşmelerinde bu konular masaya yatırılacak ve değerlendirilecek. Onun için sahadaki oldu bittilerle Suriye meselesini çözmek, Suriye'de kalıcı sonuç elde etmek mümkün değildir. Masa başında konuşulacak ve herkes eteğindeki taşı dökecek. O çerçevede nihayete ulaşacak ve bu şekilde meşruiyet kazanacak bu sorun."

ABD'den PKK/PYD'ye 250 milyon dolar

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Şubat 2018 01:44 S400 Acil alınması Kurecik kapatılması Çin Rusya ile ortak askeri işbirliği ...

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Hakan Çavuşoğlu
HAKAN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Başbakan Yardımcısı kimdir? Aslen nerelidir? Hakan Çavuşoğlu 1972 Yunanistan doğumlu. TBMM'de 24, 25, 26.dönem milletvekilidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezenudur. Serbest avukat olarak çalışmıştır. Batı Traky

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