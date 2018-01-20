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PYD/PKK Afrin'den saldırdı! Ölü ve yaralılar var

PYD/PKK Afrin'den saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'den, Fırat Kalkanı Harekatı'nın düzenlendiği bölgede bulunan Bab ilçesini hedef alan saldırısında 1 çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 00:29 - Güncelleme: 20-01-2018 00:29

Bab ilçesi Sivil Savunma yetkilisi Ebu Selim, yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki Hikme Hastanesinin yaklaşık 150 metre yakınında sivillerin yaşadığı çadır kurulu alana bomba isabet ettiğini söyledi.

Selim, "Saat 19.30 sularında meydana gelen saldırıda, 10 yaşındaki bir çocuk yanarak can verdi. Aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye sevk edildi." dedi.

TOP YA DA ROKET

Bab ilçesinde güvenliği sağlayan Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ebu İsmail de AA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'nın Bab'ın 10 kilometre batısındaki Şeale bölgesinden top ya da roketle saldırdığını söyledi.

Terör örgütü, gece saat 01.00 sularında da Suriye-Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesinin hastane bölgesini hedef almıştı. Saldırıda psikiyatri hastanesinde tedavi gören kadın hastalardan 1'i ölmüş, 14'ü de yaralanmıştı.

TSK Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerini vurduTSK Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerini vurduTSK Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerini vurduTSK Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerini vurduHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 20 Ocak 2018 00:49 Neden girmiyoruz girinnnn

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