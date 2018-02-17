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PYD'nin kabusu oldu! Teröristler korkudan...

PYD'nin kabusu oldu! Teröristler korkudan...

Milli silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) kullanılan mini akıllı mühimmatın (MAM-L) seri üretim teslimatları hızla devam ediyor. Terörle mücadele etkin şekilde kullanılan sistem Afrin’deki teröristlere de nefes aldırmıyor.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 17:53 - Güncelleme: 17-02-2018 00:48

Türkiye'nin tam bağımsız ülke olabilmesi için savunma sanayisinin yeterli hale gelmesi gerekiyor. Bu alanda eksikliği fark eden ve birçok çalışmaya imza atan hükümet, savunma sanayinin millileştirilmesi için yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyerek ülkemizin yeterliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. Birçok özel şirket, teknokent ile küçük ve orta işletmeli kuruluşlar da savunma sanayinin yerlileştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu anlamda roket ve füze sistemleri ile ülke savunmasına katkıda bulunan Roketsan tarafından geliştirilen Mini Akıllı Mühimmat MAM-L teröristlere göz açtırmıyor.

8 kilometre ve üstü hedefleri imha eden lazer arayıcı başlıklı mini akıllı mühimmat MAM-L, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatın’da kullanılıyor. Bölgede teröristlere nefes aldırmayan sistemin seri üretim teslimatları ise hızla devam ediyor.

Milli SİHA’larda kullanılan Mini Akıllı Mühimmat’ın (MAM-L) seri üretim teslimatları hızla devam ediyor. 

DÜŞMANA GÖZ AÇTIRMIYOR

Motorsuz süzülen bir mühimmat olan MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) 15 bin fit mesafeden 8 kilometre mesafedeki hedefler için geliştirildi. Yarı aktif lazer arayıcı başlık kullanan mini akıllı mühimmat, sabit hedefler ve 25 metre yarıçapındaki dağınık düşman kuvvetlerine karşı kullanılıyor. MAM-L 70 kilometreden düşük hızlarda seyreden düşman araçlarını da vurma kabiliyetine sahip. 22,2 kilogram ağırlığındaki mini akıllı mühimmat 10 kilogram harp başlığı taşıyor.

PYD'Lİ TERÖRİSTLER KORKUDAN LASTİK YAKIYOR

Mehmetçik ve ÖSO tarafından ablukaya alınan Cinderes'teki teröristler 24 saat süreyle aralıksız gözetleniyor. Neredeyse hiçbir sivilin kalmadığı alanda teröristler İHA ve SİHA'lara karşı karartma yapmak için sık sık lastik yakıyor. Kasabadan yükselen dumanlar kilometrelerce mesafeden dikkat çekiyor.

PKK/PYD'nin gizlenmek için yaptığına bak!

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Lazer arayıcı başlığı ile yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir ve hareketli hedeflere karşı da etkilidir.

Hafif yapılar, zırhsız kara araçları, radar antenleri, silah mevzileri gibi yumuşak hedefler ve 25 m çaptan büyük bir alanda dağılmış personel, yüksek infilaklı parçacık etkili harp başlığının olası hedefleridir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çap - 160 mm

Uzunluk - 1 m

Ağırlık - 22 kg

Mak Menzil - 8 km

Güdüm - Lazer Arayıcı

Platformlar - İnsansız Hava Araçları (İHA) Hafif Saldırı Uçakları

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 16 Şubat 2018 20:34 kendilerinide yaksinlar teroristler pislikler temizlenmis olur dunyadan

    CEVAP YAZ 6 4
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